Filmy o zombie, które odmieniły gatunek horroru. 28 dni później musiało tu trafić

Czym byłby gatunek horroru bez filmów o mięsożądnych trupach! Produkcje przedstawiające ożywione ciała w stanie rozkładu sięgają swoimi korzeniami aż do 1932 roku, kiedy to powstał film Białe zombie. Od tego momentu gatunek przeżywał zarówno wzloty, jak i upadki, lecz fale popularności były jak najbardziej odczuwalne. Szczególnie przełomowa okazała się Seria żywych trupów, która przyczyniła się do ugruntowania motywu zombie w popkulturze i stanowi dziś fundament kina grozy. Produkcje te unikały schematów i z powodzeniem wprowadzały świeże akcenty do formuły horroru. Dzięki temu zainspirowały kolejne pokolenia filmowców i twórców seriali do pogłębiania tematyki żywych trupów łaknących ludzkiego mięsa.

28 lat później kontynuuje dobrą passę obrazów o zombiakach i jest kolejną fabułą, którą bez wahania można uwzględniać w zestawieniach najbardziej oryginalnych produkcji tego typu. Film nie tylko nawiązuje do klasyki, ale też dodaje świeżych akcentów. W tej galerii przypominamy najważniejsze i najbardziej wpływowe tytuły o zombie, czyli niekonwencjonalne i z całą pewnością kultowe produkcje.

Filmy o zombie, które odmieniły gatunek horroru