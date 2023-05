Filmy i seriale z Jasonem Momoą - ranking. Aquaman daleko, a pierwsze miejsce może zdziwić

fot. materiały prasowe

Jason Momoa to bez wątpienia jeden z najbardziej pożądanych aktorów dzisiejszych czasów. Jego nazwisko obeszło świat za sprawą porywających produkcji, które podbiły zarówno wielki, jak i mały ekran. W jego bogatym dorobku znajdziemy występy w wielu kinowych hitach, a także serialach, które urosły do rangi kultowych. Ostatnio zagościł nawet w najnowszej części Szybkich i wściekłych, wcielając się w rolę bezwzględnego antagonisty. Jeśli jesteście ciekawi, jak Momoa sprawdził się w butach żądnego zemsty gangstera, koniecznie wybierzcie się na seans do kina.

Zachęcamy do zapoznania się z rankingiem filmów i seriali z udziałem Jasona Momoy. Dane pochodzą z portalu Rotten Tomatoes, który gromadzi recenzje dziennikarzy i krytyków. Zestawienie nie uwzględnia wszystkich produkcji, w których wystąpił aktor, gdyż nie wszędzie zawarty został procent profesjonalnych recenzji krytyków. Dlatego też nie odnajdziecie w rankingu wielu kluczowych dzieł – na przykład produkcji, która okazała się przełomem w karierze Momoy, czyli serialu Gwiezdne wrota: Atlantyda.

Filmy i seriale z Jasonem Momoą - ranking