Zwiastun Exit 8. Niepokojący i zaskakujący thriller - padają porównania do Squid Game

fot. materiały prasowe

Jest pierwszy polski zwiastun Exit 8, czyli psychologicznego thrillera/horroru opartego na popularnej grze o tym samym tytule. Podobnie jak w Squid Game, mamy do czynienia z nietypową grą, w której musi uczestniczyć główny bohater – ale tutaj idzie to bardziej w stronę niepokojącego kina grozy. Według recenzji z festiwalu w Cannes film trzyma w napięciu i nie daje chwili wytchnienia. Krytycy twierdzą, że drzemie w nim potencjał na osiągnięcie statusu kultowego.

Exit 8 – zwiastun

Za produkcję odpowiada studio Toho, doskonale znane fanom Godzilli.

Exit 8 – opis fabuły

Młody mężczyzna gubi się w niekończącym się korytarzu metra. Aby się z niego wydostać, musi przestrzegać kilku pozornie prostych zasad:

Za reżyserię odpowiada Genki Kawamura – producent kultowych anime Suzume i Belle. W rolach głównych występują Kazunari Ninomiya, znany z filmu Listy z Iwo Jimy Clinta Eastwooda, oraz Nana Komatsu – aktorka i światowej sławy modelka, która zagrała u boku Andrew Garfielda i Adama Drivera w wyreżyserowanym przez Martina Scorsese filmie Milczenie.

Warto podkreślić wyjątkową sytuację związaną z polską premierą. Exit 8 trafi najpierw – 19 września – do kin IMAX, a dopiero 26 września będzie dostępny we wszystkich kinach. To nie lada gratka dla kinomanów, którzy doceniają walory największych ekranów na świecie. Co ważne, film będzie dostępny w dwóch wersjach językowych: oryginalnej z napisami oraz z polskim dubbingiem.