placeholder
Reklama
placeholder

To koniec tej gwiezdnej wojny. Gina Carano i Disney zawiązują ugodę

Wieloletni spór sądowy pomiędzy aktorką Giną Carano a Disneyem dobiegł oficjalnie końca. Była gwiazda serialu The Mandalorian ogłosiła już swoje zwycięstwo w mediach społecznościowych i podziękowała Elonowi Muskowi.
Autopromocja
tpb-vod

Wieloletni spór sądowy pomiędzy aktorką Giną Carano a Disneyem dobiegł oficjalnie końca. Była gwiazda serialu The Mandalorian ogłosiła już swoje zwycięstwo w mediach społecznościowych i podziękowała Elonowi Muskowi.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  spór sądowy 
star wars gina carano
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  spór sądowy 
star wars gina carano
Gina Carano fot. Disney+
Reklama

W 2021 roku po zakończeniu 2. sezonu serialu The Mandalorian, Lucasfilm opublikował oficjalne oświadczenie, w którym przekazał fanom, że Gina Carano, jedna  z gwiazd tej produkcji wcielająca się w postać Cary Dune, już nie pracuje dla firmy i nie ma planów, aby to się zmieniło w przeszłości. Powodem takiego stanu rzeczy były treści publikowane przez aktorkę w jej mediach społecznościowych. Zdaniem reprezentantów Disneya jej wpisy były ksenofobiczne i transfobiczne. Aktorka nie zgodziła się z tymi oskarżeniami i pozwała Disneya, żądając od niego powrotu do marki lub rekompensaty pieniężnej. Jej sprawę wsparł nawet Elon Musk, który sfinansował cały proces dla Giny Carano. Teraz wieloletni spór dobiegł prawdopodobnie końca.

Usunięte sceny z Jurassic World: Odrodzenie. Raptory w finale

Jak informuje Deadline, Disney i Gina Carano postanowili obustronnie poprosić o wycofanie sprawy. Sędzia będzie musiał jeszcze podpisać stosowny dokument, lecz jest to zwycięstwo aktorki. Obecnie nie ma informacji na temat tego, czy Gina Carano powróci do odległej galaktyki lub otrzyma rekompensatę pieniężną, której oczekiwała, ale można spodziewać się, że jedna z tych dwóch rzeczy się stanie w niedługim czasie. Aktorka pochwaliła się swoim zwycięstwem w mediach społecznościowych, gdzie napisała: "Prawda was wyzwoli."

Później w dłuższym oświadczeniu podziękowała również Elonowi Muskowi za wsparcie i zapewniła, że "rusza naprzód" i nie ma zamiaru rozstawać się ze sztuką.

Star Wars - największe kontrowersje wśród fanów

10. Największy plot twist w historii

Jeden z najbardziej ikonicznych momentów w historii kina, a już na pewno w Gwiezdnych Wojnach, też wywołał mieszane reakcje wśród fanów. Niektórym twist z Darthem Vaderem wcale się nie podobał.

arrow-left
10. Największy plot twist w historii
arrow-right

Źródło: deadline.com

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,6

2019
The Mandalorian
Oglądaj TERAZ The Mandalorian Przygodowy
Powiązane osoby

Gina Carano

Gina Carano image

Najnowsze

1 Franz Kafka
-

Nowy zwiastun filmu Agnieszki Holland. Fascynujący portret Franza Kafki

2 Rey Skywalker
-
Plotka

Star Wars dostaną swoje Avengers: Koniec gry? Film z Rey to dopiero początek

3 Spider-Man: Brand New Day
-

Spider-Man: Całkiem nowy dzień – nowy wygląd Petera i zamieszanie wokół MJ

4 Gollum w trylogii Petera Jacksona
-

Prezes Warner Bros. ocenił scenariusz nowego Władcy Pierścieni. Jest dobrze?

5 Contraband
-

Kolejna gra na konsole Xbox nigdy nie wyjdzie? Wstrzymano prace nad Contraband

6 Heretic + Hexen
-

Heretic i Hexen powracają! Odświeżona oprawa, sieciowy multiplayer i... nowa zawartość

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e152

Moda na sukces

s12e05

Okrutni jajcarze

s15e21

Bob’s Burgers

s08e11

Ekipa z New Jersey

s58e20

s27e13

Big Brother (US)

s21e03

Misja Moda

s2025e155

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

The Pickup

06

sie

Film

The Pickup
Lesbijska księżniczka kosmosu

06

sie

Film

Lesbijska księżniczka kosmosu
Miłość boli

07

sie

Film

Miłość boli
Boska Sarah Bernhardt

08

sie

Film

Boska Sarah Bernhardt
13 dni do wakacji

08

sie

Film

13 dni do wakacji
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ni Ni
Ni Ni

ur. 1988, kończy 37 lat

Veronica Falcón
Veronica Falcón

ur. 1966, kończy 59 lat

Matt Shakman
Matt Shakman

ur. 1975, kończy 50 lat

Dustin Hoffman
Dustin Hoffman

ur. 1937, kończy 88 lat

Keith Carradine
Keith Carradine

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

5

Hannah Montana powróci? Miley Cyrus postawiła sprawę jasno

6

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

7

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

8

Wiedza to potęga zniknęła ze sklepów z aplikacjami. Co się dzieje z kultową grą?

9

Przyczyna śmierci Ozzy’ego Osbourne’a jest już znana

10

Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki: gdzie i o której oglądać koncert?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV