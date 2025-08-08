To koniec tej gwiezdnej wojny. Gina Carano i Disney zawiązują ugodę

fot. Disney+

Reklama

W 2021 roku po zakończeniu 2. sezonu serialu The Mandalorian, Lucasfilm opublikował oficjalne oświadczenie, w którym przekazał fanom, że Gina Carano, jedna z gwiazd tej produkcji wcielająca się w postać Cary Dune, już nie pracuje dla firmy i nie ma planów, aby to się zmieniło w przeszłości. Powodem takiego stanu rzeczy były treści publikowane przez aktorkę w jej mediach społecznościowych. Zdaniem reprezentantów Disneya jej wpisy były ksenofobiczne i transfobiczne. Aktorka nie zgodziła się z tymi oskarżeniami i pozwała Disneya, żądając od niego powrotu do marki lub rekompensaty pieniężnej. Jej sprawę wsparł nawet Elon Musk, który sfinansował cały proces dla Giny Carano. Teraz wieloletni spór dobiegł prawdopodobnie końca.

Usunięte sceny z Jurassic World: Odrodzenie. Raptory w finale

Jak informuje Deadline, Disney i Gina Carano postanowili obustronnie poprosić o wycofanie sprawy. Sędzia będzie musiał jeszcze podpisać stosowny dokument, lecz jest to zwycięstwo aktorki. Obecnie nie ma informacji na temat tego, czy Gina Carano powróci do odległej galaktyki lub otrzyma rekompensatę pieniężną, której oczekiwała, ale można spodziewać się, że jedna z tych dwóch rzeczy się stanie w niedługim czasie. Aktorka pochwaliła się swoim zwycięstwem w mediach społecznościowych, gdzie napisała: "Prawda was wyzwoli."

ROZWIŃ ▼

Później w dłuższym oświadczeniu podziękowała również Elonowi Muskowi za wsparcie i zapewniła, że "rusza naprzód" i nie ma zamiaru rozstawać się ze sztuką.

Star Wars - największe kontrowersje wśród fanów