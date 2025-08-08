Prezes Warner Bros. ocenił scenariusz nowego Władcy Pierścieni. Jest dobrze?
Warner Bros. szykuje się do powrotu Władcy Pierścieni na wielki ekran, tym razem w wersji aktorskiej po słabych wynikach filmu anime z 2024 roku. Jak David Zaslav, prezes studia, zapatruje się na nowe dzieło? Przeczytał już scenariusz.
Fani kinowego Władcy Pierścieni śledzą z umiarkowanym optymizmem doniesienia na temat nowej odsłony, która ma opowiedzieć o polowaniu na Golluma. Film w reżyserii Andy'ego Serkisa jest na etapie pisania scenariusza, a ten już otrzymał pochwałę od prezesa Warner Bros., czyli Davida Zaslava.
Andy Serkis jakiś czas temu przyznał, że scenariusz do Władcy Pierścieni: The Hunt for Gollum nadal powstaje, a produkcja ruszy pełną parą planowo w 2026 roku. Tymczasem Screen Rant poinformowało o zadowoleniu Davida Zaslava z obecnych prac nad skryptem. W trakcie jednego z biznesowych spotkań prezes Warner Bros. miał pochwalić historię, którą opowie kolejna kinowa produkcja z uniwersum wykreowanego przez J.R.R. Tolkiena.
Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum - co wiadomo?
Andy Serkis będzie zarówno reżyserem produkcji, jak i powróci do odtwarzania roli Golluma. Potwierdzono też pojawienie się Orlando Blooma w roli Legolasa. Ekipa odpowiedzialna za trylogie Władcy Pierścieni i Hobbita - Peter Jackson, Fran Walsh oraz Philippa Boyens będą producentami nowego filmu. Walsh i Boyens zajmą się pisaniem scenariusza wraz z Phoebe Gittins i Artym Papageorgiou. Ken Kamins, Serkis i Jonathan Cavendish (The Imaginarium) to z kolei producenci wykonawczy.
Do odmłodzenia Serkisa i innych członków obsady miałaby być wykorzystana technologia związana z AI. Możliwy jest także powrót do obsady Iana McKellena w roli Gandalfa i Viggo Mortensena, który wcielał się w Aragorna.
Źródło: screenrant.com
