Heretic i Hexen powracają! Odświeżona oprawa, sieciowy multiplayer i... nowa zawartość
Bethesda przygotowała dla graczy kolejny powrót do przeszłości. Podczas QuakeCon 2025 zapowiedziano zestaw Heretic + Hexen, który jest już dostępny na PC i konsolach.
Dwie kultowe produkcje sprzed 30 lat powróciły w nowym wydaniu. Mowa konkretnie o wydanej w 1994 roku grze Heretic oraz jej kontynuacji z 1995 roku, Hexen. Obie łączyły elementy pierwszoosobowych strzelanek i RPG z motywami fantasy.
Zbiorcza reedycja, zatytułowana Heretic + Hexen, jest już dostępna na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch, a także w katalogu usługi Xbox Game Pass. Oprócz usprawnień graficznych obie gry oferują międzyplatformowy tryb współpracy i deathmatch online dla maksymalnie 16 graczy, wsparcie dla modów społeczności oraz dwa zupełnie nowe epizody: Heretic: Faith Renewed i Hexen: Vestiges of Grandeur.
Cena Heretic + Hexen wynosi 66,50 zł. Osoby, które posiadają w swojej bibliotece PC (na platformie Steam, GOG lub Windows Store) jeden z tych tytułów — Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic lub Hexen: Deathkings of the Dark Citadel — otrzymają bezpłatną aktualizację do nowego wydania.
Źródło: informacja prasowa
