Kolejna gra na konsole Xbox nigdy nie wyjdzie? Wstrzymano prace nad Contraband

Kolejna gra tworzona z myślą o konsolach Microsoftu może nigdy nie powstać. Jak poinformował Stephen Totilo z serwisu Game File, Microsoft miał podjąć decyzję o wstrzymaniu produkcji gry Contraband, tworzonej przez szwedzkie Avalanche Studios, autorów serii Just Cause. Warto przypomnieć, że pierwszy zwiastun tej produkcji zaprezentowano w 2021 roku; wtedy też ujawniono, że gra będzie oferować kooperacyjną rozgrywkę w otwartym świecie. Od tamtej pory o projekcie zrobiło się jednak całkowicie cicho — aż do teraz.

Na potwierdzenie słów dziennikarza nie trzeba było długo czekać. Na oficjalnej stronie Avalanche Studios pojawiło się krótkie oświadczenie dotyczące Contraband. Choć nie wspomniano w nim wprost o anulowaniu projektu, a jedynie o wstrzymaniu prac, wygląda na to, że jego losy stoją pod dużym znakiem zapytania.

Przez kilka ostatnich lat Avalanche Studios Group i Xbox Game Studios Publishing pracowały wspólnie nad Contraband. Aktywna produkcja została wstrzymana, podczas gdy zastanawiamy się nad przyszłością projektu. Jesteśmy wdzięczni za podekscytowanie, jakie widzieliśmy u naszej społeczności od momentu zapowiedzi, i przekażemy wam aktualizację tak szybko, jak będzie to możliwe.

Nie jest to jedyny problematyczny projekt Microsoftu. Niedawno wspominano także o anulowaniu dwóch innych gier, które zapowiedziano kilka lat temu: Everwild oraz Perfect Dark.