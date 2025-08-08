Kolejna gra na konsole Xbox nigdy nie wyjdzie? Wstrzymano prace nad Contraband
Od zapowiedzi Contraband minęło kilka lat i niektórzy mogli o tym tytule zapomnieć. Teraz pojawiła się nowa informacja na jego temat, ale raczej nie taka, jakiej oczekiwaliby fani twórczości Avalanche Studios.
Kolejna gra tworzona z myślą o konsolach Microsoftu może nigdy nie powstać. Jak poinformował Stephen Totilo z serwisu Game File, Microsoft miał podjąć decyzję o wstrzymaniu produkcji gry Contraband, tworzonej przez szwedzkie Avalanche Studios, autorów serii Just Cause. Warto przypomnieć, że pierwszy zwiastun tej produkcji zaprezentowano w 2021 roku; wtedy też ujawniono, że gra będzie oferować kooperacyjną rozgrywkę w otwartym świecie. Od tamtej pory o projekcie zrobiło się jednak całkowicie cicho — aż do teraz.
Na potwierdzenie słów dziennikarza nie trzeba było długo czekać. Na oficjalnej stronie Avalanche Studios pojawiło się krótkie oświadczenie dotyczące Contraband. Choć nie wspomniano w nim wprost o anulowaniu projektu, a jedynie o wstrzymaniu prac, wygląda na to, że jego losy stoją pod dużym znakiem zapytania.
Nie jest to jedyny problematyczny projekt Microsoftu. Niedawno wspominano także o anulowaniu dwóch innych gier, które zapowiedziano kilka lat temu: Everwild oraz Perfect Dark.
Źródło: gamefile.news, avalanchestudios.com
