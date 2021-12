Final Fantasy VI Pixel Remaster z datą premiery. Kiedy zagramy?

fot. Square Enix

Firma Square Enix podała przybliżoną datę premiery Final Fantasy VI w wydaniu Pixel Remaster. Produkcja ta ma trafić na rynek w lutym 2022 roku i dostępna będzie na PC oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Ogłoszeniu towarzyszy dopisek, że twórcy potrzebowali więcej czasu na to, by doprowadzić wszystko do odpowiedniego stanu i zapewnić graczom "najlepsze możliwe doświadczenie".

Ujawniono również bonusy, które dodawane będą do zamówień złożonych w ramach przedsprzedaży. Osoby, które zdecydują się na pre-order otrzymają soundtrack składający się z pięciu utworów oraz kilka tapet z motywami z gry. Wszystkie te bonusy również mają zostać dostarczone w lutym przyszłego roku.

Final Fantasy Pixel Remaster to kolejna próba odświeżenia pierwszych sześciu odsłon tej kultowej serii przez Square Enix. Gry zawierają ulepszoną oprawę audiowizualną, jednak zachowują przy tym swój klasyczny, pikselartowy styl. Poniżej możecie obejrzeć pierwszy zwiastun całej kolekcji.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.