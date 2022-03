Firmy, które nie wycofały się z Rosji, znalazły się na celowniku Anonymous

Źródło: Wikipedia / Anonymus-ng

W pierwszych dniach działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie kolektyw Anonymous wybudził się z uśpienia. Haktywiści przypomnieli o swoim istnieniu i wypowiedzieli cybernetyczną wojnę putinowskiemu reżimowi. Na celowniku znalazły się m.in. rosyjskie firmy państwowe czy korporacje medialne. Kolektyw przypuścił masowe ataki na serwery prokremlowskich podmiotów i wykradał poufne dane, które miały skompromitować najeźdźcę oraz wytrącić im z ręki część narzędzi wykorzystywanych na froncie oraz do szerzenia propagandy.

Po kilku dniach względnej ciszy kolektyw znów dał o sobie znać. Jeden z kanałów powiązanych z grupą Anonymous wystosował odezwę do zachodnich korporacji, które nadal nie wycofały się z rosyjskiego rynku. Profil @YouAnonTV wezwał je do zerwania wszelkich kontaktów z Rosją. Firmy, które nie odpowiedzą na odezwę w ciągu 48 godzin, znajdą się na celowniku Anonymous:

Ultimatum kolektywu mija 22 marca godzinie 23:56, a na grafice dołączonej do apelu można znaleźć takich gigantów jak Cloudflare, Raiffeisen Bank, Nestle czy Patreon. Lista firm, które nie dołączyły do zachodnich sankcji jest jednak znacznie dłuższa, znajdziemy na niej m. in. francuską centralę Leroy Merlin, która nie tylko nie zawiesiła swojej działalności w Rosji, lecz także zapowiedziała, że zagospodaruje przestrzeń rynkową porzuconą przez inne zachodnie firmy z sektora budowlanego.

Z niezwykle ostrą krytyką spotyka się także korporacja Nestle, która działa w wielu segmentach rosyjskiego rynku, aktywnie wspierając finansowo putinowski reżim. Kolektyw nieustannie nawołuje do bojkotu produktów korporacji, aby wywrzeć na niej presję i wymusić jej dołączenie do bojkotu rosyjskiego rynku. Aby "ułatwić" zarządowi podjęcie tej trudnej decyzji, Anonymous opublikowali zbiorczą listę przedstawicieli handlowych Nestle na stronie anonfiles.com. Anonymous zachęca społeczność internetową do kontaktowania się z nimi, aby skrytykować Nestle za prorosyjską działalność.