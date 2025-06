Na Avengers: Doomsday pierwszy wzbogacił się król Wielkiej Brytanii. Karol III był "żywo zainteresowany"

BBC

Już od jakiegoś czasu wiemy, że część scen do przyszłorocznego Avengers: Doomsday powstaje na terenie Wielkiego Parku Windsorskiego, położonego nieopodal jednej z najsłynniejszych rezydencji brytyjskiej rodziny królewskiej - Zamku w Windsorze. Pojawiają się doniesienia, że dzięki udostępnieniu tej lokacji na potrzeby działań Marvela król Wielkiej Brytanii, Karol III, zdążył wzbogacić się finansowo. Jak przedstawia to The Irish Sun:

Avengers: Doomsday Studio zapłaciło miliony funtów za możliwość nakręcenia scen dow Wielkim Parku Windsorskim. Pieniądze zostaną przeznaczone na utrzymanie parku, więc Karol III jest tym oczywiście żywo zainteresowany. Część z otrzymanych przez Koronę środków trafia bezpośrednio do rodziny królewskiej, więc wszyscy na tym zyskują.

We wspomnianym wyżej parku zbudowano nawet stylizowany na lata 60. XX wieku dom, który określany był już jako "Dom Luke'a Cage'a" czy "Dom Iron Fista". Wiele wskazuje jednak na to, że mamy tu do czynienia wyłącznie z nazwami kodowymi, mającymi za zadanie wyprowadzić fanów w pole. Spekuluje się, że budynek należy po prostu do matki Roberta Reynoldsa aka Sentry'ego, Annie, a sam film przedstawi scenę retrospekcji z dzieciństwa arcypotężnej postaci.

Serial Ironheart jako przygotowanie na Avengers: Doomsday

Producent wykonawczy serialu Ironheart, Ryan Coogler, zabrał z kolei głos na temat tego, w jaki sposób seria Disney+ łączy się z Doomsday:

To szalone, że wypuszczamy ten serial teraz, w czasie, gdy sztuczna inteligencja i związane z technologią kwestie etyczne stają się fundamentalne w myśleniu wielu ludzi. Kiedy zaczynaliśmy prace, nie mieliśmy pojęcia, że nadchodzą Doktor Doom i Avengers. Sam Doom w komiksach jest najbardziej znaną postacią łączącą światy technologii i magii, więc to świetna próbka rzeczy, które mają pojawić się w prawdopodobnie największym filmie w historii Marvela.

Film Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia 2026 roku.