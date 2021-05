Flash vs. Adolf Hitler. Przywódca III Rzeszy zdobył już Włócznię Przeznaczenia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W serii The Flash jej główny bohater, Wally West, przeżywa w ostatnim czasie coraz dziwniejsze przygody. Choć protagonista postanowił zrezygnować z tytułu Szkarłatnego Sprintera, Moc Szybkości najwidoczniej nie zamierza mu jednak tak łatwo odpuścić, posyłając go w zupełnie przypadkowe okresy historyczne: najpierw do ery dinozaurów, później zaś - w ciele Barta Allena - do przyszłości.

Jeszcze bardziej na tym polu zaskakuje końcowa sekwencja zeszytu The Flash #769, w ramach której West trafił do czasów II wojny światowej. Jakby tego było mało, naprzeciw niego stanął Adolf Hitler, uzbrojony w dodatku w słynną Włócznię Przeznaczenia.

Przypomnijmy, że według tradycji chrześcijańskiej artefakt ten posłużył do przebicia ciała Jezusa niedługo przed jego zdjęciem z krzyża. W uniwersum DC począwszy od lat 70. pojawiał się on już wielokrotnie; ostatnio w ramach wydarzenia Future State, w trakcie którego uległ zniszczeniu - nie ujawniono jednak, gdzie go wcześniej odnaleziono. Być może podróż Flasha ma związek z tym faktem.

The Flash #769 - plansze

Nie jest też na razie jasne, w jaki sposób będzie przebiegał pojedynek Flasha z III Rzeszą.