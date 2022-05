Flash - serial wprowadzi kolejnego, znanego z komiksów bohatera? 9. sezon będzie ostatnim?

fot. The CW

15. odcinek 8. sezonu serialu Flash pod tytułem Into the Still Force być może zawierał wskazówkę dotyczącą pojawienia się znanego z komiksów bohatera. W epizodzie został wspomniany bowiem Max. Fani od razu podchwycili temat. Sugeruje się, że może chodzić o Maxa Mercury'ego, który w komiksach został wprowadzony jako Quicksilver w Quality Comics, by potem wejść do głównej linii DC, gdzie był podróżującym w czasie speedsterem i mentorem Barta.

Natomiast showrunner produkcji, Eric Wallace, w jednym z wywiadów został zapytany o to, czy kolejny, 9. sezon serialu będzie ostatnim. Stwierdził, że podejdzie do jego tworzenia, jakby był ostatni, jednak ma nadzieję, że tak się nie stanie, ponieważ jest jeszcze wiele historii o Flashu do opowiedzenia. Jedną z fabuł, które chce opowiedzieć jest ważne wydarzenie komiksowe, Blackest Night.

Flash 8. sezon - zdjęcia

Flash 8

Ponadto zadebiutował opis 16. odcinka 8. sezonu serialu, który został zatytułowany The Curious Case of Bartholomew Allen. Epizod wyreżyserowała gwiazda Arrowverse, Caity Lotz. Oto streszczenie:

Flash zostaje uderzony przez tajemniczą falę energii, która zmusza jego ciało do przedwczesnego starzenia się.