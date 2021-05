Flash - ruszyły prace nad filmem. Zdjęcia z planu w lokacji z Batmana z 1989 roku

fot. Warner Bros.

Wiemy, że w filmie The Flash pojawi się Batman w wykonaniu Michaela Keatona i będzie on odgrywać jedną z najważniejszych ról. Pierwsze szpiegowskie zdjęcia z planu pokazują, że twórcy kręcą zdjęcia w kultowej lokacji z Batmana z 1989 roku, czyli w posiadłości Bruce'a Wayne'a. Potwierdzono, że zdjęcia są ponownie kręcone w w gotyckiej posiadłości Knebworth House, która jest zlokalizowana na północ od Londynu, tak jak w filmach Tima Burtona. Wnętrza były jednak kręcone w innym miejscu, więc nie wiadomo, co tutaj planują twórcy Flasha.

https://twitter.com/dctvcinema/status/1388178539460104193

Ezra Miller zagra główną rolę, a w obsadzie znajdują się również Kiersey Clemons (Iris West), Sasha Calle (Supergirl), Maribel Verda (Nora Allen), Ron Livingston (Henry Allen), Saoirse-Monica Jackson, Rudy Mancuso i Ben Affleck jako Batman. Za kamerą stoi Andy Muschietti (znany choćby z serii To), a autorką scenariusza jest Christina Hodson.

Flash - premiera zaplanowana jest na 4 listopada 2022 roku. Niedługo powinniśmy zobaczyć kolejne materiały z planu.