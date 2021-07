Flash - Batman Bena Afflecka na planie. Ma swój potężny motor

HBO max

W końcu na planie Flasha pojawiła się wersja Batmana w wykonaniu Ben Afflecka. Nie wiemy, czy na materiałach z planu jest Ben Affleck, czy jego dubler, a z uwagi na sceny z motorem możemy bardziej stawiać na kaskadera. Zwłaszcza, że Affleck informował dopiero co, że jest na wakacjach we Włoszech. Co nie zmienia faktu, że to pierwsze materiały z tym Batmanem z planu tej superprodukcji. Widzimy, że kostium troszkę zmienił się w porównaniu do poprzednich wersji przygód tego Mrocznego Rycerza.

https://twitter.com/batcavebr/status/1419637057614401537

https://twitter.com/AjepArts/status/1419622048549179394

Przypomnijmy, że w filmie Flash zobaczymy dwóch Batmanów. Będą to wersje Bena Afflecka oraz Michaela Keatona, który wraca do Batmana z hitów Tima Burtona. Keaton był widziany na planie w roli Bruce'a Wayne'a, więc nadal nie wiemy, jak będzie wyglądać jego Batman. Dwie postaci z tym tytułem są możliwe dzięki koncepcji multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych.

Prace na planie trwają. Premiera Flasha w 2022 roku.