Flash - rola Bena Afflecka w filmie mniejsza niż się spodziewano?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Warner Bros.

The Flash to kolejne, kinowe widowisko DCEU, które opowiada o losach tytułowego Szkarłatnego Sprintera. W produkcji pojawią się również dwie wersje Batmana, w tym ta w wykonaniu Bena Afflecka. Nowa plotka sugeruje jednak, że jego rola będzie jedynie epizodyczna. Blogger KC Walsh napisał na swoim Twitterze, że nie powinniśmy spodziewać się wiele po Batmanie Afflecka w filmie, ponieważ aktor brał udział w zdjęciach do projektu tylko przez tydzień. Zatem może to być jedynie większe cameo. Oczywiście tę informację należy jak na razie traktować z przymrużeniem oka.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że widowisko wprowadzi do kinowego świata DC multiwersum. Według plotek głównym złoczyńcą filmu ma być zły Barry Allen.

fot. Warner Bros.

W obsadzie oprócz wspomnianego Afflecka znajdują się Ezra Miller, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Sasha Calle, Ron Livingston i Maribel Verdu.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.