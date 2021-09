The Flash - Batman w nowych barwach. Zdjęcie kostiumu superbohatera

WarnerBros.

The Flash to solowy film o tytułowym Szkarłatnym Sprinterze, oparty na komiksach DC Comics. W główną rolę wciela się Ezra Miller. Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy, ale według doniesień ma zostać zaprezentowane multiwersum. Dlatego w produkcji widzowie zobaczą wersje Batmana w wykonaniu Bena Afflecka i Michaela Keatona. W filmie pojawi się też Supergirl, którą zagra Sasha Calle.

Andy Muschietti, który jest reżyserem projektu po raz kolejny podzielił się zdjęciem przedstawiającym logo i kostium superbohatera. Na fotografii znajduje się strój Batmana w czerwonych barwach z namalowaną charakterystyczną, żółtą błyskawicą. Twórca nie podpisał zdjęcia, co daje miejsce dla fanów do spekulacji, co to może oznaczać. Wcześniej reżyser udostępnił też wersje kostiumów Supergirl, Batmana (z logiem z filmu z Keatonem) i Flasha.

W obsadzie filmu oprócz wymienionych wyżej aktorów znajdują się Kiersey Clemons, Ron Livingston i Maribel Verdu. Scenariusz napisała Christina Hodson.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.