Flash - Brandon Routh powróci jako Superman w filmie? Aktor komentuje

fot. Warner Bros

Brandon Routh mówi, że istnieje możliwość, że jego wersja Supermana może pojawić się w widowisku The Flash, które ma trafić do kin w 2022 roku. Aktor wcielił się w Człowieka ze Stali w filmie Superman: Powrót z 2006 roku. Produkcja jednak nie odniosła sukcesu kasowego i było to jedyne wystąpienie Routha w tej roli w projekcie kinowym. Aktor powrócił jeszcze w tej kreacji w ostatnim crossoverze seriali Arrowverse. Routh w rozmowie z Geek House Show powiedział, że wszystko jest możliwe, ponieważ w filmie zostaną przywrócone inne postacie ze wcześniejszych projektów DC takie jak Batmany Michaela Keatona i Bena Afflecka. Aktor daje przykład jego występu w Arrowverse jako jeden ze wskaźników możliwości.

Źródło: The CW

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Film ma podobno inspirować się, przynajmniej w części, kultowym komiksem Flashpoint. W czasie panelu projektu na DC Fandome twórcy oraz gwiazda widowiska Ezra Miller stwierdzili, że film będzie drzwiami, które otworzą multiwersum, w którym będą mogli egzystować bohaterowie z różnych produkcji opartych na komiksach DC. Stwierdzili, że mają nieograniczone możliwości.

The Flash - premiera filmu 4 listopada 2022 roku.