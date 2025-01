Czarna Pantera z nowym aktorem po śmierci Bosemana? Nowa plotka nie ma sensu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Reklama

Jeff Sneider przeważnie dostarczał rzetelnych informacji, ale tym razem wszystko wskazuje na to, że pomylił się i źle zinterpretował słowa swojego źródła. Według jego informatora Marvel Studios szuka nowego aktora do roli T'Challi w MCU, którego grał nie żyjący już Chadwick Boseman. Inni, dobrze poinformowani scooperzy, mówią, że to jest nieprawda, ponieważ szukają aktora do roli T'Challi II, czyli syna tego bohatera, który będzie starszy w MCU, gdy go ponownie zobaczymy. Ta postać została przedstawiona w drugiej części serii.

Przyszłość Czarnej Pantery

Po tym wszystkim, co miało miejsce ze śmiercią Chadwicka Bosemana i uśmierceniem jego postaci w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, doniesienia Sneidera nie mają żadnego sensu. Nawet jeśli chodzi o Czarną Panterę z alternatywnego świata multiwersum, mówienie o obsadzeniu aktora w roli granej przez Bosemana jest oceniane jako nadinterpretacja i przesada. Wszyscy widzowie wiedzą, zgodnie z zasadami ustalonymi w MCU, że te same postacie mogą mieć różne twarze.

Czytaj także: Z kim X-Meni będą walczyć w MCU? Potencjalny złoczyńca jest oczywisty

Na razie jest to plotka, którą traktujmy z dystansem. Marvel Studios nie odnosi się do nowych doniesień. Oficjalnie w planach jest Czarna Pantera 3, do której powstaje scenariusz. Wiemy, że Denzel Washington zagra jedną z ról.

Pojawiają się głosy, że Marvel Studios po tym wszystkim, co się wydarzyło i decyzjach fabularnych, które podjęto, nie wprowadzili nagle nowego aktora do tej roli. To miałoby bardzo negatywny wpływ na reputację studia.