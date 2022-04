Ezra Miller z Flasha to problem Warner Bros. Nowe informacje i sytuacja kryzysowa

fot. screen z YouTube

Informowaliśmy w marcu 2022 roku, że Ezra Miller został aresztowany 29 marca 2022 roku w miejscowości Milo na Hawajach. Postawiono mu zarzuty zakłócania porządku publicznego oraz nękania. To w kontekście nadchodzącego najważniejszego filmu komiksowego Warner Bros, czyli Flasha jest gigantycznym problemem dla Warner Bros. Zwłaszcza, że to nie pierwsza sytuacja, w której zachowanie aktora jest delikatnie mówiąc kłopotliwe.

Kryzysowe spotkanie w Warner Bros.

Jak donosi prestiżowy Rolling Stone powołując się na swoje sprawdzone źródła, 30 marca 2022 roku zostało zorganizowane spotkanie kryzysowe. Udział wzięły osoby decyzyjne z Warner Bros. oraz DC, a tematem był problem jakim stał się Ezra Miller. Rozmawiali o przyszłości.

Zapadły pierwsze decyzje. Wstrzymano wszystkie projekty z udziałem Miller łącznie z jego potencjalnymi występami w innych filmach DC. Flash ma premierę 23 czerwca 2023 roku, a to pozwala sprawę dogłębnie przeanalizować zanim podejmą trudne decyzje o przyszłości postaci Flasha i kariery Ezry Millera.

Kontrowersyjny Ezra Miller

A problemów z Ezrą Millerem jest więcej. Poza aresztowaniem oraz wiralowym wideo, na którym przed barem dusił kobietę było więcej incydentów. Według źródeł portalu Miller miał na planie ciągłe załamania nerwowe. Nie były one związane z krzykami czy przemocą. Tracił panowanie nad sobą. Według informatora były to częste sytuacje, w której Miller wbił sobie do głowy jakąś myśl i ciągle mówił coś w stylu: "nie wiem, co robię".

Co więcej po incydencie z kwietnia 2020 roku z duszeniem kobiety na Islandii decydenci Warner Bros. byli świadomi, że coś nie gra z zachowaniem aktora, ale nie zwolniono go wówczas z Tajemnic Dumbledore'a i nie podjęto żadnych decyzji. Potem mieliśmy też problem z groźbami po incydencie na Hawajach oraz z postem w mediach społecznościowych, w których kazał ludziom z Ku Klux Klanu zabić się, a jeśli tego nie zrobią, to... tutaj wygłosił groźby. Post szybko został skasowany.

Na razie nie wiadomo, co Warner Bros. zamierza zrobić z aktorem, którego zachowanie będzie PR-owym koszmarem dla Flasha. W mediach społecznościowych wszyscy spekulują, że Ezra Miller zostanie zwolniony i nowy aktor zagra Flasha. A zmianę wyglądu wyjaśnią kwestią multiwersum, czyli równoległymi światami alternatywnymi.

