Flash - Grant Gustin na planie finałowego sezonu. Jest zdjęcie Kapitana Boomeranga

fot. The CW

Grant Gustin opublikował na Instagramie zdjęcie z planu 9. sezonu Flasha. Widzimy go w kostiumie superbohatera w momencie, gdy rozpoczyna prace nad finałowym sezonem popularnego serialu. Ta seria zakończy i zamknię tę historię.

Obok tego do sieci trafiło zdjęcie Kapitana Boomeranga. Postać znana z komiksów DC oraz filmowego Legionu samobójców w serialowej wersji będzie grana przez Richarda Harmona. Tak oto będzie się prezentować. Co ciekawe, nie jest to pierwszy Kapitan Boomerang w Arrowverse. W 7. odcinku 3. sezonu Arrow pojawiła się jego poprzednia wersja grana przez Nicka Emada Tarabaya.

Flash - zdjęcia z planu

https://twitter.com/216_TheOne/status/1572335212239134720

https://twitter.com/jamescrooks/status/1572351235574927361

fot. Grant Gustin

Szczegóły fabuły 9. sezonu nie są znane. Wiemy jednak, że będzie to koniec drugiego najdłuższego serialu Arrowverse i prawdopodobnie koniec całego uniwersum. Jedynie nie ma jeszcze decyzji o przyszłości serialu Superman i Lois, którego 3. sezon jest obecnie kręcony.