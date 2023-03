Flash - kategoria wiekowa przyznana. Jaką dostał film?

fot. materiały prasowe

Jak donosi One Take News kategoria wiekowa Flasha to PG-13, czyli są w filmie treści nieodpowiednie dla osób poniżej 13 roku życia, więc rodzice powinni mieć tego świadomość. Kategoria wiekowa została przyznana z uwagi na sceny przemocy, akcję, język i częściową nagość. Jest to tak sama kategoria wiekowa jak w większości filmów DC. Tylko Birds of Prey i The Suicide Squad z kinowych produkcji miały wyższą kategorię.

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.

Flash - 14 potwierdzonych członków obsady