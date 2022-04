Flash - tak MIchael Keaton wygląda w stroju Batmana. Wyciek zdjęć!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. screen z YouTube

W filmie The Flash po raz pierwszy od wielu lat zobaczymy, jak Michael Keaton wraca do roli Bruce'a Wayne'a / Batmana z filmów Tima Burtona. To ten sam bohatera tylko wiele lat starszy. Do tej pory widzieliśmy jedynie wyraźne ujęcia z planu, a teraz do sieci wyciekło zdjęć z testów kostiumu, który został wykorzystany w filmie. Wcześniej potwierdzono, że Batman Keatona będzie mieć prawie taki sam kostium, jak w hitach Tima Burtona. Nie wiemy jednak, czy na pewno to jedyny strój.

Flash - zdjęcia Batmana

Dziennikarze i scooperzy potwierdzili na Twitterze prawdziwość wycieku. Przestrzegli, że Warner Bros. będzie ostro czyścić media społecznościowe z wycieku, więc jak przy poprzednich, może zakończy się to banem dla każdego, kto udostępnił te zdjęcia. Rozchodzą się one jednak w zastraszającym tempie. Zobaczcie więc zanim zostaną usunięte!

https://twitter.com/Moth_Culture/status/1514624295858757636

https://twitter.com/midiasGN/status/1514635562421997571

https://twitter.com/mcuscene/status/1514632492380471297

Ich prawdziwość między innymi potwierdza dziennikarz rzetelnego portalu GWW.

https://twitter.com/BlackMajikMan90/status/1514636109170548746

Wiele rzeczy w filmie Flash może się jeszcze zmienić. Przypomnijmy, że jakiś czas temu po raz kolejny data premiery została opóźniona i film trafi na ekrany dopiero w 2023 roku. Pomimo wszystko oznaczamy ten news jako PLOTKĘ.