Flash online - kiedy premiera w HBO Max? Jest konkretna data!

Flash online już w sierpniu 2023 roku w HBO Max. Jak podano na stronie biura prasowego platformy streamingowej HBO Max film zostanie dodany do biblioteki już 25 sierpnia 2023 roku. Będzie więc można go obejrzeć online w ramach subskrypcji.

Natomiast 31 lipca film zostanie on dodany do serwisów VOD w Polsce, w których można kupić dostęp do wersji cyfrowej na zawsze. Cena na ten moment nie jest znana, ale pewnie będzie to standardowe 54,99 zł.

Flash - klapa w kinach

Flash jest jedną z największych klap finansowych w historii gatunku kina superbohaterskiego opartego na komiksach. Widowisko zebrało z całego świata 267,6 mln dolarów przy budżecie 220 mln dolarów (plus 100 mln dolarów na promocję). Film więc przyniesie straty finansowe studiu Warner Bros, bo - jak przypominamy - z kwoty zebranej ze sprzedaży biletów do kin tylko określony procent idzie do kieszeni producentów. Stąd też tak szybka decyzja o tym, by wprowadzić film do VOD.

Flash, podróżuje w czasie, doprowadzając do uratowania swojej zamordowanej matki. Przez to tworzy nową linię czasową, w której świat jest pogrążony w chaosie, a superbohaterów tutaj nie ma. Teraz już wszystko zależy od niego i Batmana.

