Flash - dlaczego ten Batman przeszedł na emeryturę? Usunięta scena zdradza mroczny powód

W filmie Flash pojawił się Batman, zagrany przez Michaela Keatona. Choć wiele osób myślało, że zostanie pokazany u szczytu swoich możliwości, to nic bardziej mylnego. Ta wersja Mrocznego Rycerza przeszła na emeryturę, jeszcze zanim Barry Allen odezwał się do niego z prośbą o pomoc. Nie zdradzono jednak, co skłoniło bohatera do pożegnania się z superbohaterską karierą. Do teraz.

Dzięki usuniętej scenie z Flasha, a także wyjaśnieniom Andy'ego Muschietti, reżysera filmu, wreszcie znamy powód, dla którego Batman Michaela Keatona przeszedł na przedwczesną emeryturę.

Flash - dlaczego Batman przeszedł na emeryturę?

W usuniętej scenie jeden Flash tłumaczy drugiemu, co słyszał na temat Batmana Michaela Keatona: ponoć Mroczny Rycerz zamordował przestępcę na oczach jego dziecka. Andy Muschietti potwierdził tę wersję. Reżyser od zawsze czuł, że musiałoby się stać coś poważnego, by Bruce Wayne chciał przestać być Batmanem. Więc wpadł na pomysł, że bohater zrobiłby coś, co byłoby lustrzanym odbiciem tego, co sam przeżył jako dziecko. Błąd, z którym nie mógłby sobie poradzić.

Pomyślałem, że zrobiłby coś sprzecznego z własnym kodeksem. Zabił przestępcę - na oczach dziecka tego kryminalisty. Nieświadomie, ale jednak. To byłoby lustrzane odbicie tego, co sam przeżył jego dziecko, gdy zobaczył, jak giną jego rodzice. Lustrzane odbicie chwili, w której narodził się Batman.

Nie mógł sobie z tym poradzić i dlatego postanowił odciąć się od swojej drugiej natury, Batmana. Nie był w stanie sobie wybaczyć.

Flash - usunięta scena

