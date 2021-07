Flash - więcej filmików i zdjęć z Batmanem Bena Afflecka

Źródło: Screenrant

Wiemy, że w filmie The Flash ważną rolę odegra Batman w wykonaniu Bena Afflecka. Będzie to pożegnanie aktora z rolą Mrocznego Rycerza. Po pierwszych zdjęcia z planu opublikowanych 26 lipca 2021 roku wiemy, że będzie on jeździć na motorze. Fani z comicbookmovie.com zauważyli, że jest on łudząco podobny do pojazdu z komiksu Batman: White Knight.

Przypomnijmy, że to nie jedyny Batman jakiego zobaczymy na ekranie. Michael Keaton powraca do roli Mrocznego Rycerza z filmów Tima Burtona. Ma on zostać nowym głównym Batmanem budowanego uniwersum. Na ekranie zobaczymy też Sashę Calle w roli Supergirl.

https://twitter.com/FlashFilmNews/status/1419826780307873793

https://twitter.com/FlashFilmNews/status/1419751238141415424

Andy Muschietti reżyseruje, a Ezra Miller gra tytułową rolę. Według zapowiedzi kluczową rolę będzie odgrywać multiwersum, czyli alternatywne światy równoległe. Ten film zdecydowanie ma całkowicie zmienić to uniwersum, które odcina się od krytykowanej wizji Zacka Snydera, choć jego fani mieli jeszcze nadzieję. Sam reżyser nie pozostawiał wątpliwości, że nie wróci do komiksowych filmów studia Warner Bros.

Flash - premiera w 2022 roku.