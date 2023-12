Fool Me Once - zwiastun nowego serialu na podstawie powieści Harlana Cobena. Jest data premiery

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Fool Me Once to serialowa adaptacja kolejnej z powieści Harlana Cobena, która doczekała się wyprodukowania przez platformę Netflix i tym samym dołączyła do imponującej listy książek autora, które udało się przenieść na srebrny ekran. W swojej bibliotece Netflix może się pochwalić takimi produkcjami jak m.in.: W głębi lasu, Bez pożegnania, Niewinny.

W sieci pojawił się zwiastun produkcji. Data premiery wyznaczona jest na 1 stycznia 2024 roku.

Fool Me Once - zwiastun

Fool Me Once - opis, obsada, produkcja

Maya Stern (Michelle Keegan), była żołnierka, usiłuje pogodzić się z utratą swojego męża, Joe (Richard Armitage), który został brutalnie zamordowany. Kiedy pewnego dnia instaluje kamerkę do obserwowania, czy z jej młodą córką jest wszystko w porządku, dokonuje szokującego odkrycia. Widzi w swoim domu mężczyznę; swojego, jak myślała, nieżyjącego męża. Kobieta próbuje odkryć prawdę. Detektyw Sami Kierce (Adeel Akhtar) prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa Joe, jednocześnie samemu zmagając się z własnymi sekretami.

Do obsady serialu należą: Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage, Joanna Lumley, Emmett J. Scanlan oraz Dino Fetscher.

Producentami wykonawczymi serialu są: Nicola Shindler, Harlan Coben, Danny Brocklehurst, Richard Fee.