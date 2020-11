For Life - zdjęcia z pierwszego odcinka 2. sezonu serialu 50 Centa

fot. ABC

For Life to serial prawniczy inspirowany życiem prawdziwego niesłusznie skazanego na dożywocie człowieka. Producentem wykonawczym serialu jest Curtis Jackson, czyli popularny raper znany pod pseudonimem 50 Cent. W główną rolę wciela się Nicholas Pinnock.

W drugim sezonie Aaron Wallace wychodzi na wolność, gdzie kontynuuje walkę przeciwko systemowej niesprawiedliwości oraz politycznym mechanizmom, które skazały go na więzienie. W tych działaniach ponownie wesprze go jego rodzina, przebiegły obrońca sądowy Henry Roswell i były strażnik więzienny Safiya Masry.

W opisie 1. odcinka, który zatytułowany jest Never Stop Fighting możemy przeczytać, że po 9 latach walki o swoją wolność to być albo nie być dla Aarona Wallace'a. Gdy niebezpieczni wrogowie czają się w Bellmore, Marie zostaje oskarżona o pomoc Aaronowi we wcześniejszych sprawach. Bohater musi znaleźć sposób na zdobycie przewagi nad Maskinsem.

Do sieci trafiły zdjęcia promocyjne z 1. epizodu drugiego sezonu For Life, które możecie zobaczyć poniżej.

For Life - 2 sezon

W pozostałych rolach grają: Indira Varma, Joy Bryant, Dorian Missick, Tyla Harris i Timothy Busfield. W premierowym odcinku gościnnie wystąpią: Erik Jensen, Sean Ringgold, Marcus Lavoi, Toney Goins, Hassan Johnson, Chance Kelly, Felonious Munk i John Doman.

For Life - premiera 1. odcinka nowego sezonu 18 listopada 2020 roku na ABC. Nowe odcinki będą dostępne następnego dnia na platformie Hulu.