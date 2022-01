Forever Skies to nowy survival polskiej produkcji

Far From Home

Debiutancki projekt polskiego studia Far From Home to survivalowa produkcja Forever Skies rozgrywająca się w klimatach sci-fi. Gracz wcieli się w niej w rolę naukowca powracającego na Ziemię setki lat po katastrofie ekologicznej, która miała katastrofalny wpływ na naszą planetę. Niekorzystny obrót spraw na planecie miał wpływ na żywe organizmy ją zamieszkujące. Nie wszystkich było stać na ucieczkę w czeluści kosmosu. Ci, którzy pozostali, w niczym nie przypominali ludzi znanych sprzed katastrofy. Nasz bohatera otrzymuje misję do wykonania: w dolnych, najbardziej niebezpiecznych partiach, znajduje się szczep wirusa, który może pomóc odwrócić ten proces. Dotarcie tam i zebranie potrzebnych próbek nie będzie łatwą przeprawą.

Forever Skies jeszcze w tym roku trafi do wczesnego dostępu Steam, później gra ma się ukazać także na konsolach PS5 oraz Xbox Series X/S. Początkowo gra będzie oferować możliwość zabawy solo, ale w planach jest udostępnienie rozgrywki w kooperacji dla maksymalnie czterech osób.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.