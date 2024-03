Franklin - zwiastun serialu. Michael Douglas w sieci polityki jako Ojciec Założyciel USA

fot. Apple TV+

Reklama

Franklin to 8-odcinkowy serial kostiumowy Apple TV+, który rozpoczyna właśnie swoją promocję wraz z pierwszym zwiastunem. Pokazuje on historyczną postać Benjamina Franklina w wieku 70 lat, który wyrusza do Francji na tajną misję. Na start dostaniemy trzy odcinki, a potem co tydzień po jednym. Tytułową rolę gra Michael Douglas.

Franklin - zwiastun

Franklin - opis fabuły

Historia rozpoczyna się w grudniu 1776 roku i skupia się na Benjaminie Franklinie (Michael Douglas), który jest znany na świecie dzięki eksperymentom z elektrycznością. Jego doświadczenie może się przydać, gdy los amerykańskiej niepodległości wisi na włosku. Wyrusza więc na tajną misję do Francji.

Projekt oparty jest na książce nagrodzonej Pulitzerem pod tytułem A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America. W obsadzie są także Noah Jupe, Thibault de Montalembert, Daniel Mays, Ludivine Sagnier, Eddie Marsan, Assand Bonab, Jeanne Balibar i Theodore Pellerin.

Franklin - premiera w Apple TV+ odbędzie się 12 kwietnia.