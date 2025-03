W MCU pojawi się nowa heroska? Scena została wycięta, ale wiemy, co w niej było

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

To już tradycja, że serial o Daredevilu zapowiada pojawienie się kolejnych postaci z komiksów w przyszłości. 2. sezon oryginalnego serialu Netflixa wprowadził Punishera, którego powrót widzieliśmy w 4. odcinku Daredevil: Odrodzenie. Produkcja Disney+ wprowadziła też Hectora Ayalę, czyli komiksowego Białego Tygrysa. Postać nieoczekiwanie została zastrzelona przez nadal nieznanego sprawcę. W 4. odcinku widzimy za to jego siostrzenicę, która dowiedziawszy się o tragicznym wydarzeniu, próbuje znaleźć ciało swojego wujka w kostnicy, przed czym powstrzymuje ją Matt Murdock. Cała scena sugeruje, że ktoś w końcu przejmie schedę po Hectorze, a Angela wydaje się oczywistym wyborem - jest pełna gniewu i poczucia niesprawiedliwości za to, co się stało. W komiksach to właśnie ona dzierżyła miano Białego Tygrysa po swoim wujku.

Okazuje się, że serial mógł w znacznie bardziej oczywisty sposób do tego nawiązać. Przyznał się do tego reżyser odcinka, Jeffrey Nachmanoff, który powiedział, że medalion należący do Hectora i gwarantujący mu nadludzkie zdolności (większą siłę i szybkość) miał drżeć w obecności Angeli i świecić. Taka scena została nawet nakręcona, ale nie znalazła się w ostatecznej wersji epizodu. Niewykluczone, że w przyszłości Angela powróci w MCU jako nowy Biały Tygrys, ale póki co wydaje się na to za młoda.

