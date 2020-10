Free Guy - obsada opowiedziała o komedii. Ryan Reynolds twierdzi, że to jego najlepszy film

fot. materiały prasowe

Free Guy to nadchodząca komedia z Ryanem Reynoldsem w roli głównej. Niedawno mieliśmy okazję obejrzeć zwiastun produkcji opowiadającej o bohaterze, który odkrywa, iż jest postacią w grze komputerowej. Tymczasem ostatnio odbyła się konferencja prasowa filmu, na której reżyser Shawn Levy oraz występujący w produkcji aktorzy zdradzili nieco więcej informacji na temat nadchodzącego filmu.

Ryan Reynolds zapewnił, że praca nad komedią Free Guy była dla niego najwspanialszym doświadczeniem w całej karierze. Aktor jest również przekonany, że to najlepszy film, w jakim wystąpił. Twórcy powiedzieli, że w produkcję filmu włożone zostało bardzo dużo serca, a aktorom zdarzało się improwizować. Oto, jak Joe Keery opisał nadchodzącą komedię:

Dzięki konferencji dowiedzieliśmy się również, że w filmie wystąpił Taika Waititi, a kiedy pojawia się na ekranie, to kradnie całe show. Co ciekawe, Free Guy, będąc filmem opowiadającym o przyjaźni, zaserwuje nam również wątek romantyczny. Dla reżysera ważna jest natomiast sama wymowa produkcji. Ma on zachęcić widzów do tego, by przestali żyć według czyjegoś pomysłu na nasze życie, by byli autorami swego życia. Produkcja skłania również do empatii. Twórcy zapowiedzieli także, że w filmie widzowie odnajdą liczne easter eggi i nawiązania do świata gier.

Przypomnijmy, że w obsadzie oprócz Ryana Reynoldsa znaleźli się Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery oraz Utkarsh Ambudkar.

Premiera filmu Free Guy odbędzie się najprawdopodobniej już w grudniu 2020 roku.