Free Guy - pierwsze opinie w sieci. Największa niespodzianka lata?

fot. materiały prasowe

Wygasło embargo na opinie w mediach społecznościowych na temat filmu Free Guy, wokół którego do tej pory było sporo pozytywnego szumu. Jednak oczekiwania nie były jakieś określone, bo choć trailery były dobre, trudno było to jakoś oszacować. Wygląda jednak na to, że się udało zrobić dobry film, bo dziennikarze nazywają to największą pozytywną niespodzianką lata 2021 roku!

Przede wszystkim chwalą niezwykle pozytywny, optymistyczny klimat filmu, który udziela się w trakcie seansu i sprawia, że jako widzowie siedzimy z uśmiechem od początku do końca. Najbardziej jednak zaskoczył ich fakt, że film jest tak bardzo i szczerze zabawny i jednocześnie wesoło dziwaczny, czasem z satyrycznym poczuciem humoru. Padają porównania do serialu Ted Lasso w kontekście tego, jakie emocje Free Guy wywołuje. Chodzi o ten optymistyczny aspekt filmu momentalnie poprawiającego nastrój, tak jak robi to ten serial Apple TV+. Co więcej nie brak też momentów, które zaskakująco poruszają emocje.

Free Guy

Dziennikarze zapowiadają, że zwiastuny bynajmniej nie streściły filmu. Jest w nim kilka niespodzianek, w których doświadczeni w filmowych bojach krytycy zbierali szczęki z podłogi. Zachęcają do unikania spoilerów, by poczuć to podczas seansu. Padają argumenty, że jest to najlepszy growy film w historii, choć sam nie jest oparty na żadnej grze. Free Guy sprawia, że jako widzowie jesteśmy w stanie uwierzyć, że jesteśmy w grze. Twierdzą, że sprawia on wrażenie oryginalnego, świeżego i tak szalenie przyjemnie rozrywkowego, że chce się od razu obejrzeć go ponownie. Nie brak easter-eggów dla graczy. Nawet są momenty, w których film lekko satyrycznie podchodzi do standardowych zachowań ludzi w tego typu grach.

Ryan Reynolds oczywiście zbiera pochwały, bo jego bohater jest tak przesympatyczny, że wszyscy go kochają. Tworzy on świetny duet z Jodie Comer i według dziennikarzy to dowód, że aktorka ma to "coś", co pomoże jej stać się gwiazdą filmową. Na razie jest świetną aktorką z serialu Obsesja Eve. Sceny kradnie jednak Joe Keery, który zbiera wiele wyróżnień i pochlebnych opinii.

Padają porównania w stylu: TRON w połączeniu z Truman Show oraz Truman Show w połączeniu z konceptem Player One. Twierdzą, że wizualnie wygląda to znakomicie i widowiskowo, a sceny akcji są odpowiednio przegięte i dopasowanej do growej konwencji.

Free Guy - premiera w kinach 11 sierpnia 2021 roku.