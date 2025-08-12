Razer Wolverine V3 Pro 8K PC – lekki kontroler dla graczy, którzy chcą wygrywać

fot. Razer

Dzięki technologii HyperPolling 8000 Hz, drążkom TMR odpornym na dryfowanie oraz najlżejszej jak dotąd konstrukcji bezprzewodowej w historii firmy, Wolverine V3 Pro 8K PC ma zapewniać bezkonkurencyjną szybkość, precyzję i komfort – zarówno e-sportowym zawodowcom, jak i graczom chcącym mieć najlepszy sprzęt, jaki tylko jest dostępny.

Co to jest TMR?

Drążki TMR (Tunnel Magnetoresistance) wykorzystują czujniki magnetyczne zamiast tradycyjnych potencjometrów. Dzięki temu odczyt ruchu odbywa się bez fizycznego kontaktu, co eliminuje zużycie i problem tzw. stick drift, czyli dryfu. Rozwiązanie to zapewnia stały opór, precyzyjne sterowanie i znacznie dłuższą żywotność niż w standardowych kontrolerach.

Gracze PC od dawna chcieli kontrolera, który nie idzie na kompromisy w kwestii szybkości, dokładności czy personalizacji. Wolverine V3 Pro 8K PC to odpowiedź na te potrzeby – sprzęt stworzony specjalnie dla ekosystemu PC. Od najszybszej technologii przesyłu sygnału po najlżejszą konstrukcję bezprzewodową – to najlepsze narzędzie dla graczy, którzy chcą mieć każdą możliwą przewagę.

Błyskawiczna reakcja, precyzyjna kontrola

Kontroler oferuje prawdziwe 8000 Hz odświeżania zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym, co oznacza niemal natychmiastowe rejestrowanie komend. Drążki TMR z wymiennymi nakładkami gwarantują trwałość, stały opór i wyjątkową odporność na dryfowanie, co jest kluczowe w grach FPS i nie tylko.

Razer Wolverine V3 Pro 8K PC został wyposażony w:

4 tylne przyciski typu „mouse click” i 2 górne przyciski „claw grip bumpers” – w pełni programowalne, z taką samą szybkością reakcji jak w najlepszych myszkach Razer.

– w pełni programowalne, z taką samą szybkością reakcji jak w najlepszych myszkach Razer. Razer Pro HyperTriggers – możliwość natychmiastowego przełączania między trybem szybkiego kliku a pełnym analogowym ruchem.

– możliwość natychmiastowego przełączania między trybem szybkiego kliku a pełnym analogowym ruchem. Przyciski Mecha-Tactile PBT oraz 8-kierunkowy D-Pad – wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego PBT, z mikroprzełącznikami zapewniającymi wyraźny klik.

– wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego PBT, z mikroprzełącznikami zapewniającymi wyraźny klik. Personalizacja za pomocą Synapse 4 – oprogramowanie Razer pozwala ustawić czułość drążków, zmienić przypisanie przycisków i zapisać do czterech profili w pamięci kontrolera, zoptymalizowanych pod PC.

Sprzęt gotowy na turnieje – Tournament Edition

Równolegle z premierą modelu bezprzewodowego, Razer wprowadza także Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC – wersję przewodową, stworzoną z myślą o zerowym opóźnieniu i maksymalnej precyzji. Zachowuje wszystkie funkcje wersji bezprzewodowej, zapewniając stabilne połączenie w każdych warunkach turniejowych.

Modelami Wolverine V3 Pro 8K PC, Razer ustanawia nowy standard dla kontrolerów PC – łącząc ultraszybkie odświeżanie, technologię eliminującą dryfowanie oraz szerokie możliwości personalizacji w eleganckiej, ergonomicznej formie.

Oba modele są już dostępne na Razer.com.

Razer Wolverine V3 Pro 8K PC – 199,99 €

Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC – 99,99 €