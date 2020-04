Free Guy - Ryan Reynolds i Jodie Comer promują widowisko na okładkach Total Film

Total Film opublikował okładki majowego wydania magazynu - możemy na nich zobaczyć gwiazdy promujące nadchodzący film Shawna Levy'ego pt. Free Guy. Film miał wejść do kin 3 lipca, ale z powodu pandemii koronawirusa jego premiera została przesunięta na 11 grudnia 2020 roku. Mimo 5 miesięcy opóźnienia, Ryan Reynolds nieustannie promuje produkcję. Po pierwszym fragmencie obrazu to sieci trafiły dedykowane mu okładki.

Oto one:

Free Guy

W związku z filmem, Reynolds powiedział ostatnio:

Nie byłem tak zanurzony, zaangażowany i napompowany od czasu Deadpoola.

Free Guy opowiada o pracowniku banku, który odkrywa, że tak naprawdę jest NPC (bohaterem niezależnym) w brutalnej i bezwzględnej grze online. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym mieście, w którym gracze mogą dopuszczać się niemal wszystkich przestępstw. Protagonista decyduje się zostać głównym bohaterem własnej historii, którą sam napisze. W świecie bez ograniczeń chce być tym facetem, który uratuje go po swojemu zanim będzie za późno. Film jest produkowany przez 20th Century Fox, ale już pierwszy zwiastun śmiał się z tego, że za sterami stoi Disney, który w 2019 roku zakupił to studio.