Filmowi Avengers i inni aktorzy MCU - kogo mogliby zagrać w świecie Ligi Sprawiedliwości?

Ekranowy świat Avengers i MCU jest na tyle bogaty, że pomieści naprawdę sporo; nie będzie w tym chyba nic zdrożnego, jeśli dołączyłaby do niego... Liga Sprawiedliwości. Wyobraźcie sobie bowiem hipotetyczną sytuację: co by było, gdyby gdzieś tam daleko, za górami, za lasami, w odległej galaktyce był sobie świat identyczny jak nasz? Identyczny, bo wszystko wydarzyłoby się w nim dokładnie tak samo, z jednym tylko wyjątkiem – aktorzy z Kinowego Uniwersum Marvela nigdy nie zagraliby w żadnym filmie MCU, ponieważ zostaliby zatrudnieni u konkurencji w DC.

Postanowiłem zabawić się w tę grę i obsadzić istniejące filmy DCEU wyłącznie tymi aktorami, którzy (choćby w małej roli) wystąpili w produkcjach Domu Pomysłów. W trakcie 11 lat istnienia projektu Marvel Studios i po wypuszczeniu do kin 23 filmów trochę się ich nazbierało - jest z czego wybierać. Nie zawsze było lekko, łatwo i przyjemnie, nie obyło się też bez kompromisów, nie każdy bowiem, nawet uwielbiany przeze mnie, aktor marvelowski pasował do postaci, którą wprowadzono w uniwersum DC. Tyle tytułem wstępu - zaczynamy.

Harley Quinn – Scarlett Johansson. Scarlett to oczywisty wybór na Merę, ale mam wrażenie, że z całego MCU tylko ona poradziłaby sobie dobrze z szaleństwem i groteską Harley. Sprawnie porusza się pomiędzy dramatem a komedią.