Krew i popiół - będzie nowe widowisko fantasy. Amazon bierze popularną książkę

fot. materiały prasowe

Krew i popiół (From Blood and Ash) skupia się na życiu młodej kobiety o imieniu Poppy, która zostaję wybrana przy narodzinach na Dziewicę swojego królestwa. Mająca zaprowadzić pokój i dobrobyt, jest odizolowana od świata, by wypełnić swoje przeznaczenie. Może jedynie marzyć o wolności, lecz potajemnie trenuje ze swymi strażnikami, aby pokonać zło, które pochłonęło jej rodzinę. Kiedy w jej życiu pojawia się pewien złotooki strażnik, wzbudzający zarówno namiętność i gniew, Poppy przekracza granicę zakazów. Musi stanąć do walki, by sprostać nowemu przeznaczeniu.

Amazon Studios, które produkowało Władcę Pierścieni: Pierścień Władzy i Koło czasu rozszerza teraz sferę fantasy o adaptację książki Jennifer L. Armentrout From Blood and Ash, która doczeka się serialu.

Krew i popiół – reżyseria, produkcja

Anne Coffell Saunders jest showrunnerką projektu i pisze scenariusz. Największe uznanie i nagrody zdobywała za pracę przy serialu Battlestar Galactica. Jest ona również producentką wykonawczą wraz z Jennifer L. Armentrout, Lukiem Ryanem oraz Sashą Hecks z Chaotic Good Studios.

Serial powstaje dla platformy Amazon Prime Video.