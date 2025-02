Wielki powrót słynnego aktora w Mesjaszu Diuny. Żadnych zaskoczeń nie będzie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Film Mesjasz Diuny chyba już oficjalnie nabiera kształtów. Dopiero co dowiedzieliśmy się, że Denis Villeneuve wraz z obsadą i ekipą ma wejść na plan trzeciej części serii latem tego roku, co sugeruje, iż premiera odbędzie się pod koniec 2026 bądź na początku 2027 roku. Teraz z kolei docierają do nas informacje, że w Diunie 3 powróci jeden z aktorów, którego widzieliśmy w pierwszej części - uwaga na ewentualne spoilery.

Jak raportuje bardzo dobrze orientujący się w przyszłych produkcjach powstających w Hollywood Jeff Sneider, w Mesjaszu Diuny do obsady dołączy Jason Momoa, który ma znów wcielić się w Duncana Idaho. Wiedzieliśmy, że na taki obrót spraw wskazują same książki Franka Herberta, jednak aktor (i twórcy) był niezwykle powściągliwy w odpowiadania na pytania o swój powrót do franczyzy.

W powieści akcja Mesjasza Diuny rozgrywa się kilkanaście lat po wydarzeniach ukazanych w pierwszej części. Paul Atryda, posługujący się imieniem Muad'Dib, staje się Imperatorem, czyniąc później z Arrakis centrum wszechświata. Wielkim zagrożeniem dla jego rządów stanie się spisek uknuty przez Bene Gesserit, Gildię Kosmiczną i Bene Tleilax, które będą chciały obalić władcę przy pomocy gholi (tylko teoretycznie odpowiednika klona, w praktyce chodzi tu o ponownie ożywione ciało zmarłej osoby, zdolne niekiedy do przywoływania wspomnień z poprzednich istnień) Duncana Idaho.

