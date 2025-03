Wreszcie oryginalny film o zombie? Są pierwsze opinie o horrorze z gwiazdą Star Wars

Fot. Materiały prasowe

Widzowie, którzy obejrzeli We Bury the Dead na festiwalu SXSW, podzielili się swoimi wrażeniami z seansu w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że warto mieć oko na tę premierę.

We Bury the Dead - pierwsze opinie

Joe Aranda z DiscussingFilm powiedział, że to „film o zombie, którego jeszcze nie widzieliście” i pochwalił „oszałamiającą kinematografię” produkcji. Slasher Reviews zapowiedział, że mamy do czynienia z emocjonującym i wciągającym widowiskiem, które zapada w pamięć. Andrew J. Salazar dodał, że We Bury the Dead to „coś więcej niż przeciętny film o zombie” – to „opowieść o stracie i żalu”. Pochwalił również występ Daisy Ridley, która jego zdaniem wyszła „równie tragicznie, co kozacko”. Recenzent Kevin L. Lee także uważa, że aktorka znana ze Star Wars wypadła świetnie. Jego zdaniem widowisko wykorzystuje zombie, by zgłębić temat żałoby, a także jest pełne czasem chaotycznych, ale przede wszystkim ciekawych pomysłów.

Można wywnioskować, że choć zombie to popularny motyw w kinie, to horrorowi We Bury the Dead z Daisy Ridley w roli głównej udało się zrobić coś oryginalnego. Ze słów widzów wynika, że będzie to bardzo emocjonalny seans i postawiono duży nacisk na wątki obyczajowe. Jak można się było domyśleć już po opisie i wypowiedziach obsady, pierwsze skrzypce będzie odgrywać temat żałoby. Według pierwszych widzów choć to nie perfekcyjny film, to broni się ciekawymi i świeżymi pomysłami.

We Bury The Dead - fabuła, obsada, premiera

W horrorze We Bury The Dead główna bohaterka dołącza do jednostki, zajmującej się odzyskiwaniem zwłok, żeby odszukać zaginionego męża po tym, jak eksperyment wojskowy zakończył się tragedią. Już wcześniej Daisy Ridley zapowiedziała, że grana przez nią postać jest tragiczną postacią, a film opisała jako „medytację nad żałobą” ze względu na trudny okres, przez który przechodzi Ava.

W obsadzie oprócz Daisy Ridley są także Brenton Thwaites, Mark Coles Smith, Kym Jackson, Matt Whelan i Salme Gerensar. Za reżyserię odpowiada Zak Hilditch. We Bury The Dead zadebiutował na SXSW w marcu.