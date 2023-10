Twórca Hannibala oskarżony o molestowanie seksualne. Co rzekomo wydarzyło się na planie zdjęciowym?

fot. NBC

Reklama

Bryan Fuller, twórca seriali takich jak Hannibal czy Star Trek: Discovery, został oskarżony o molestowanie seksualne Sama Winemana. Wydarzenia miały mieć miejsce podczas prac nad serialem, czteroczęściowym dokumentem, Queer for Fear: The History of Queer Horror.

Bryana Fullera oskarżono o tworzenie wrogiego środowiska pracy, częste odniesienia do masturbacji i okazjonalne znęcanie się.

Jak twierdzi powód, Sam Wineman, Fuller niejednokrotnie miał łapać go za pośladki oraz napierać na niego swoim przyrodzeniem, a 4 tygodnie po stanowczej reakcji Winemana na zachowanie Fullera, Sama Winemana usunięto z projektu.

Z pozwu wynika, że oskarżony niejednokrotnie nawiązywał do swojego penisa czy lektur, które wywołały u niego erekcję. Zarzuca się mu również pozostawienie po sobie zużytej chusteczki i lubrykantu na biurku, tak aby Wineman wiedział, że Fuller się onanizował. Rzekomo znęcał się również nad Winemanem, mówiąc o jego braku charyzmy czy byciu słabym.

W pozwie uwzględniono również brak reakcji producentów wykonawczych, którzy mieli podobno chronić Fullera przed konsekwencjami, uznając, że to on jest "pieniądzem" i " trzeba dbać, by pieniądze były szczęśliwe".

Oskarżenie Bryana Fullera - komentarz prawnika

Bryan Freedman, prawnik Fullera, powiedział Deadline, że zarzuty są fikcyjne, a zwolnienie Winemana miało miejsce ze względu na jego "rażącą niekompetencję".

Sam Wineman właśnie popełnił największy błąd w swoim życiu i kiedy wyjdą dowody, na zawsze będzie znany jako patologiczny kłamca - mówił Freedman.