Fundacja - pierwsze zdjęcie z 2. sezonu serialu. Nowe nazwiska w obsadzie

fot. Apple TV+

Fundacja to serial platformy Apple TV+ oparty na kultowym cyklu powieści autorstwa Isaaca Asimova. Produkcja doczekała się przedłużenia na 2. sezon. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie promujące kolejną odsłonę. Możecie je sprawdzić na początku poniższej galerii.

Ponadto do obsady nowej serii dołączyli Isabella Laughland, Kulvinder Ghir, Sandra Yi Sencindiver, Ella-Rae Smith, Dimitri Leonidas, Ben Daniels, Holt McCallany, Mikael Persbrandt, Rachel House and Nimrat Kaur.

Laughland zagra brata Constanta, pewnego siebie klaryka, którego zadaniem jest niesienie słowa Kościoła Ducha Galaktycznego na obrzeżach galaktyki. Ghir zagra Poly'ego Verisofa, ważnego klaryka Kościoła Ducha Galaktycznego. Bystry i sardoniczny, jest też okropnym pijakiem — wystarczająco inteligentnym, by dostrzec ścieżkę, którą podąża, ale zbyt cynicznym, by się zmienić.

Fundacja sezon 2

Sencindiver wciela się w Enjoiner Rue, piękną, znającą politykę consigliere królowej Sareth. Smith zagra Królową Sareth z Cloud Dominion. Przyzwyczajona do bycia niedocenianą, Sareth wykorzystuje to na swoją korzyść w drodze do Pałacu Cesarskiego. Leonidas wystąpi jako Hober Mallow, mistrz handlu o sarkastycznej osobowości i wątpliwej moralności, który zostaje wezwany wbrew swojej woli, by służyć wyższej, bezinteresownej sprawie.

Daniels zagra Bela Roise, ostatniego wielkiego generała Floty Nadprogowej i niedoszłego zdobywcę Fundacji. Bel jest szlachetny do przesady, ale jego lojalność wobec Imperium Galaktycznego słabnie. McCallany wcieli się w postać Strażnika Jaeggera Founta, obecnego Strażnika Terminusa i jego obywateli przed zewnętrznymi zagrożeniami. Persbrandt wystąpi jako Warlord of Kalgan, ludzki potwór, posiadający potężne zdolności psychiczne, napędzany nienawiścią w swoim dążeniu do przejęcia galaktyki.

House sportretuje Tellem Bond, tajemniczą przywódczynię Mentallików. Natomiast Kaur zagra Yannę Seldon.

Fundacja - data premiery 2. sezonu nie jest jeszcze znana.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.