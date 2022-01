WeCrashed - zwiastun serialu Apple TV+. Jared Leto i Anne Hathaway jako założyciele start-upu

fot. Apple TV+

WeCrashed to nowy serial platformy Apple TV+ oparty na popularnym podcaście pod tytułem Wondery WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji. Materiał jest dostępny poniżej.

Bohaterami produkcji są Adam i Rebekah, para stojąca za start-upem WeWork. Serial będzie kroniką wzlotów i upadków firmy z ich perspektywy, próbując ujawnić, co stało się z ich miłością, gdy WeWork przeszło z płodnego przedsiębiorstwa do kilku pozwów o niewłaściwe postępowanie. W produkcji bowiem para jest szaleńczo zakochana i dumna z przyszłości, którą budują, obserwując rozwój firmy WeWork. Jednak sukces spółki sprawia, że ​​Adam wydaje się być coraz bardziej upojony władzą, co nie tylko stawia go na kursie kolizyjnym ze sprawiedliwością z powodu jego wykroczenia, ale także wstrząsa rdzeniem jego małżeństwa.

W obsadzie znajdują się Jared Leto i Anne Hathaway jako Adam i Rebekah. Ponadto w serialu występują Kyle Marvin, America Ferrera i OT Fagbenle.

WeCrashed - premiera serialu na Apple TV+ 18 marca.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze