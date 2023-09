Fundacja - ile sezonów potrwa serial? Twórca podaje zaskakującą liczbę; "mamy rygorystyczny plan"

Apple TV+

Choć 2. sezon serialu Fundacja dopiero się zakończył, jego twórca i showrunner, David S. Goyer, już teraz snuje plany dotyczące przyszłości produkcji Apple TV+. Powiedzieć, że są one ambitne, to właściwie nic nie powiedzieć - lepsze w tym kontekście byłoby określenie "mocarstwowe". Goyer wyjawił bowiem, że ma "dość rygorystycznie" opracowaną koncepcję nie na trzy czy cztery sezony, a na... osiem. W wywiadzie dla serwisu The Wrap stwierdza on:

Mamy już dość rygorystycznie zaplanowany sezon 4., a następnie - jeśli uda się nam wyjść poza niego - kilka dużych podstaw fabularnych, do których zmierzalibyśmy w sezonach 5., 6., 7. i 8.. Wiem już, gdzie kończy się historia większości postaci; nie ma znaczenia, czy to będzie sezon 4. czy 6. - przesuniemy tę skalę w górę bądź w dół w zależności od tego, ile sezonów ostatecznie dostaniemy. Możliwe, że jeszcze zaskoczymy samych siebie, ale jeśli chodzi o główne postacie, właściwie wiem już, jakie będą ich losy.

Na razie Fundacja czeka na zielone światło na powstanie 3. sezonu - wiele wskazuje jednak na to, że ta odsłona opowieści powstanie. O tym, co wydarzy się później, zadecyduje szereg innych czynników. Amerykańskie portale popkulturowe zwracają uwagę, że niewiele produkcji Apple TV+ przetrwało dłużej niż trzy sezony. Jednym z przykładów jest znakomity i niezwykle popularny serial For All Mankind, który 10 listopada powróci z 4. sezonem.

