Fundacja Mam Marzenie - akcja charytatywna z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen. Każdy może pomóc

Choć Imperium upadło już wiele lat temu, Ciemna Strona Mocy nigdy nie przestała dążyć do zakłócenia pokoju w Galaktyce. Ostatnio do walki przyłączył się dzielny Rycerz Jedi Oliver. Nasz mały bohater na co dzień toczy bitwy o to, co najważniejsze - zdrowie i przyszłość. Choć ma dopiero 3 lata, Moc jest w nim silna. Biorąc przykład z Mistrza Yody wie, że wzrost nie ma znaczenia. Liczy się zaangażowanie i wewnętrzna siła.