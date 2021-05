Gal Gadot potwierdza plotki. Joss Whedon groził jej karierze

Źródło: WarnerBros./HBO Max

W kwietniu 2017 roku portal The Hollywood Reporter, czyli jedno z najlepszych źródeł w karierze, napisał szczegółowo o konflikcie Gal Gadot z Jossenm Whedonem podczas dokrętek do filmu Liga Sprawiedliwości. Aktorce nie podobały się decyzje Whedona odnośnie Wonder Woman, które budowały niespójność z jej wizerunkiem w solowym filmie. Między innymi chciał, aby była bardziej agresywna. Zmuszał też ją do wypowiedzenia linii dialogowych, które jej się nie podobały. Gal Gadot potwierdziła te doniesienia rozmawiając z izraelskim N12.

- Groził mojej karierze. Powiedział, że jeśli coś zrobię, sprawi, że moja kariera na tym ucierpi. Zamiast go posłuchać, zajęłam się tą sprawą.

Wówczas pisano, że Gal Gadot razem z reżyserką Patty Jenkins złożyły skargę do ówczesnego szefa Warner Bros. Kevina Tsujihary. To miało zadziałać i poprawić jej sytuację na planie.

Jest to oczywiście jeden z wielu konfliktów Jossa Whedona na planie Ligi Sprawiedliwości. Według doniesień z kwietnia Whedon nie miał tylko problemu z Rayem Fisherem, który jako pierwszy go publicznie oskarżał, ale z każdym członkiem obsady.