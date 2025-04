Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat już online. Gdzie obejrzeć hit MCU w VOD?

fot. Marvel Studios

Reklama

Film Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat trafił właśnie do polskich serwisów VOD.

Produkcja z Anthonym Mackiem na całym świecie zebrała łącznie 414 mln dolarów, co nie było najlepszym wynikiem. W serwisie Rotten Tomatoes otrzymała od recenzentów słabe 48%. Film jest uważany za zgniły, choć publiczności spodobał się znacznie bardziej - 79% pozytywnych opinii. Mimo tego jest to jedna z najgorzej ocenianych produkcji Kinowego Uniwersum Marvela do tej pory.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - recenzja filmu

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat jest już dostępny online. Oto, gdzie można go obejrzeć:

CANAL+ - 49,99 zł - wypożyczenie (nie podano opcji co do jakości)

Rakuten - 49,99 zł (wypożyczenie w jakości HD), 69,99 zł (zakup w jakości SD lub HD)

Player - 49,99 zł - wypożyczenie (nie podano opcji co do jakości)

Kapitan Ameryka 4 - zwiastuny

Red Hulk rozwala Biały Dom. Nowa grafika koncepcyjna Kapitana Ameryki 4

Kapitan Ameryka 4 - fabuła

W nowym filmie Marvel Studios Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat w rolę Kapitana wciela się Anthony Mackie. Sam Wilson alias Falcon, którego Mackie gra w MCU, oficjalnie przyjął tytuł Kapitana Ameryki w finale serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem USA, Thaddeusem Rossem (marvelowski debiut Harrisona Forda), Sam trafia w sam środek międzynarodowego kryzysu. Musi udaremnić ogólnoświatowy spisek i powtrzymać jego pomysłodawcę, zanim cały świat stanie w ogniu.

Kim jest nowy Kapitan Ameryka? Historia Sama Wilsona w MCU i komiksach