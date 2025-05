Najsłodszy bohater Fantastycznej 4 przemówił, ale takich „słów” się nie spodziewaliście

Fot. Marvel Studios

Niedawno informowaliśmy Was, że do roli głosowej uroczego robota o nazwie H.E.R.B.I.E. został wybrany Matthew Wood, który wcielał się w generała Grievousa w Gwiezdnych Wojnach. Jednak dopiero w spocie Silence Your Cell Phones mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć bohatera. I chyba nikt po wcześniejszym ogłoszeniu nie spodziewał się, że z ust androida wyjdzie seria dźwięków komputerowych, a nie słowa.

Czy to oznacza, że H.E.R.B.I.E. w Fantastycznej Czwórce nie będzie normalnie mówił? Jest taka szansa, ale bardziej prawdopodobny jest fakt, że tylko jedna z wersji robota będzie komunikować się z otoczeniem za pomocą dźwięków komputera. Wcześniej potwierdzono, że w widowisku zobaczymy wiele różnych wariantów androida.

Nowy spot z Fantastyczną Czwórką

Kim jest H.E.R.B.I.E. i jaką ma rolę w filmie?

Kim jest postać grana przez Matthew Wooda? H.E.R.B.I.E. to android, którego stworzył Reed Richards, geniusz i członek Fantastycznej Czwórki, grany przez Pedro Pascala. Jaka jest rola robota w filmie? H.E.R.B.I.E. będzie prawą ręką Reeda w laboratorium, pomagającą mu przy każdym eksperymencie, zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie.

Jest absolutnie tak samo ważny i żywy, jak każdy inny członek obsady. Czasem trochę narzeka, ale zdecydowanie należy do rodziny. Jest czarujący i uroczy – podsumował Matt Shakman w rozmowie z Empire. Co ciekawe, reżyser dodał: Jest czarujący i zabawny, ale złamie ci też serce, co, mam nadzieję, jest charakterystyczne dla tego filmu.

To może być znak, by zabrać ze sobą chusteczki na seans Fantastycznej 4, ponieważ będzie wzruszający.