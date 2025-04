Dlaczego Andor kończy się tak szybko? "Zakończmy to w momencie, gdy wszyscy nadal kochamy to robić"

fot. Lucasfilm

Reklama

Niedługo na Disney+ ukaże się 2. sezon serialu Gwiezdne Wojny: Andor, jednej z najlepiej ocenianych produkcji ze świata wykreowanego przez George'a Lucasa. Początkowo produkcja miała liczyć pięć sezonów, ale ostatecznie zdecydowano się na skrócenie ich liczby do dwóch. Nadchodząca seria będzie stanowić zatem bezpośrednie wprowadzenie do wydarzeń z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie.

Pierwszy klip z 2. sezonu Andora - TIE sieje zniszczenie. Dokonano dużego recastu z Łotra 1

Diego Luna wyjaśnił skąd wzięła się decyzja o stworzeniu dwóch sezonów:

To najlepsze, co mogło się stać. "Zróbmy dwa sezony i zakończmy to w momencie, gdy wszyscy nadal kochamy to robić. Nie tylko sam materiał, ale i proces powstawania." Pożegnanie zawsze boli, ale bolałoby bardziej w momencie, w którym już się nie ma siły tego robić.

ROZWIŃ ▼

Tony Gilroy, także obecny na uroczystej premierze, dodał:

Myślę, że wniosłem [do Gwiezdnych Wojen] już wystarczająco dużo. Chciałbym zrobić coś innego. Nigdy nie mów nigdy, ale teraz chciałbym na przykład nakręcić jakiś film.

ROZWIŃ ▼

Z kolei Adria Arjona zapowiedziała, że 2. sezon ma być jeszcze lepszy od pierwszego:

Przy pierwszym sezonie ludzie jeszcze nie wiedzieli jakim rodzajem serialu jesteśmy. Potem został on dobrze przyjęty i my wszyscy mogliśmy rozwinąć skrzydła. Każdy wszedł na wyższy poziom - od scenarzystów po obsadę.

ROZWIŃ ▼

Gwiezdne Wojny: Andor - sezon 2 Zobacz więcej Reklama

Gwiezdne Wojny: Andor – fabuła, data premiery

Serialowy prequel Rogue One z uniwersum Gwiezdnych Wojen. W erze pełnej niebezpieczeństw, oszustw i intryg Cassian wkroczy na ścieżkę, której przeznaczeniem jest przekształcenie go w bohatera Rebelii.

Akcja serialu obejmie cztery lata z życia Cassiana Andora. Podobnie jak w pierwszym sezonie, seria zostanie podzielona na trzyodcinkowe segmenty, z których każdy będzie przedstawiał jeden rok z życia bohatera. Drugi sezon Andora zakończy się w momencie, w którym rozpoczyna się film Łotr 1. Potwierdzono już, że serial zostanie zakończony po tym sezonie.

Premiera 2 sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Andor na platformie Disney+ odbędzie się 22 kwietnia. Na tej samej platformie można obejrzeć także poprzednie odcinki, które miały swoją premierę w 2022 roku.

Gwiezdne Wojny - najlepsze odcinki seriali aktorskieh [RANKING]