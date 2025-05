Gwiazda Stranger Things w zupełnie nowej scenerii! To także jego reżyserski debiut

fot. materiały prasowe

Reklama

Dacre Montgomery (Billy ze Stranger Things) stanie zarówno przed kamerami, jak i wystąpi w filmie The Engagement Party, którego produkcja rozpocznie się jeszcze w tym roku. Produkcja jest jedną z tych, które zostaną wystawione na sprzedaż w Cannes.

The Engagement Party - wypowiedź reżysera

Tak Montgomery skomentował prace nad filmem.

Nie mógłbym się czuć bardziej zaszczycony reżyserią The Engagement Party — filmu niosącego niezwykle ważne i aktualne przesłanie. Równie bardzo cieszę się, że mam u boku tak wspaniały zespół współtwórców, którzy pomogą ożywić tę historię.

The Engagement Party - co wiadomo?

Na pięknej, odosobnionej wyspie, wśród złotych promieni słońca i morskiej bryzy przy zachwycającym domku na plaży, spotykają się ponownie dwie pary, by uczcić doniosłą okazję. W pewnym momencie pojawia się sprzeczne wspomnienie, które grozi zniszczeniem ich relacji. Z każdym kolejnym uderzeniem fal o brzeg granica między pamięcią a manipulacją zaciera się, zmuszając ich do zmierzenia się z pytaniem, które próbowali wymazać z pamięci: "Co tak naprawdę wydarzyło się tamtej nocy?"

W obsadzie znaleźli się Dacre Montgomery, Lily Sullivan (Evil Dead Rise), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road) oraz Arlo Green (M3GAN).

Producentami są Nick Batzias i Virginia Whitwell z GoodThing Productions (Nitram), Ian Booth (Rams) oraz Nash Edgerton (Mr InBetween).

Data premiery na razie nie jest znana.

Bohaterowie Stranger Things - tak oceniamy ich po 4. sezonie. Zgadniecie, kto jest na 1. miejscu?