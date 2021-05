Gambit królowej - Anya Taylor-Joy w zabawnym skeczu w Saturday Night Live

fot. zrzut z Youtube (kanał Saturday Night Live)

W odcinku Saturday Night Live, który był finałem 46. sezonu tego show wystąpiła Anya Taylor-Joy. Zagrała w skeczu, który nawiązywał do serialu Gambit królowej (ang. The Queen's Gambit). W produkcji Netflixa aktora wcieliła się w główną bohaterkę, Beth Harmon, która była geniuszem szachowym. W skeczu Anya Taylor-Joy przyszła za kulisy, żeby ustalić o czym zrobią skecz do programu SNL. Pada kilka pomysłów, które odnoszą się do serialu oraz nawiązują do innych znanych produkcji m.in. do Uwolnić Orkę, filmów o Boracie, Jasia Fasoli, Czego nauczyła mnie ośmiornica czy Ślicznotki. Z kolei Kate McKinnon proponuje skecz zatytułowany Queens Gambit, w którym zagrałaby kobietę z silnym nowojorskim akcentem z dzielnicy Queens. Taylor-Joy znowu założyła charakterystyczne kostiumy i peruki z serialu. Na koniec wykonuje telefon do Netflixa.

Zabawny skecz z SNL możecie zobaczyć poniżej.

Przypomnijmy, że Gambit królowej został nagrodzony Złotym Globem w kategorii najlepszy serial limitowany lub film telewizyjny. Anya Taylor-Joy zdobyła statuetkę za najlepszą rolę kobiecą. Gambit królowej był pomyślany jako miniserial z zamkniętą historią. Netflix nie ma w planach nakręcenia 2. sezonu. Jednak podczas rozdania nagród aktorka powiedziała "nigdy nie mów nigdy" na pomysł kontynuacji serialu.