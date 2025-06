Serial One Piece ma swoją kolekcję LEGO. Jest statek Going Merry i restauracja Baratie!

fot. LEGO

Reklama

Już od jakiegoś czasu mówiło się o nowej kolaboracji LEGO z One Piece - i wreszcie jest! Na oficjalnym koncie społecznościowym serialu Netflixa pojawił się spot ogłaszający przedsprzedaż najnowszych zestawów nawiązujących do Luffy'ego i całej załogi Słomkowego Kapelusza. Już na poniższym wideo widać, ile zestawów będzie odtwarzało sceny z aktorskiej adaptacji anime. Wysyłka i oficjalna sprzedaż kolekcji rozpocznie się 1 sierpnia 2025 roku.

ROZWIŃ ▼

One Piece - zestawy LEGO

Pierwszy zestaw (75637) przedstawia namiot cyrkowy należący do klauna Buggy'ego. Można go również obrócić, aby stworzyć większy obszar do zabawy z odłączanymi sekcjami z krzesłami i tronem klauna. Do zestawu dołączono trzy pułapki czyhające na załogę Słomkowego Kapelusza: zbiornik na wodę, obracający się stół i wiszącą klatkę. Oczywiście nie mogło zabraknąć minifigurek - oprócz Buggy'ego, w zestawie znajdziecie Luffy'ego, Zoro i Nami z pełnym asortymentem broni oraz innych akcesoriów. Cały zestaw składa się z 573 elementów i kosztuje 219,99 złotych.

LEGO One Piece - namiot cyrkowy Zobacz więcej Reklama

Powstała również charakterystyczna chatka w wiosce Fuusha (75636), której dach można zdejmować, aby uzyskać dostęp do jego szczegółowego wnętrza. Nie zabrakło akcesoriów do prowadzenia sklepu, a także plakatu z napisem "Poszukiwany". Co ciekawe, poświęcono również miejsce na dodatkowe plakaty, które mają być dostępne w innych modelach z kolekcji. Do zestawu dołączono trzy minifigurki - Luffy'ego, Shanksa i Makino. Cała konstrukcja zawiera 299 elementów i kosztuje 129,99 złotych.

LEGO One Piece - chatka w wiosce Fuusha Zobacz więcej Reklama

Szczerbatek z Jak wytresować smoka ma własną figurkę LEGO. To najsłodsze, co dzisiaj zobaczycie

Jednym z droższych, ale i imponujących zestawów, jest bitwa w Arlong Park (75638). Zestaw zawiera minifigurki Luffy'ego - który ma elementy wydłużające ręce - Nami, Usopa, Arlonga i Chu, a także słynny model pagody. Przy pomocy miotaczy klocków można celować na strzelnicy. Do zestawu dołączono również trzy plakaty z poszukiwanymi. Zawiera łącznie 926 elementów i został wyceniony na 359,99 złotych.

LEGO One Piece - bitwa w Arlong Park Zobacz więcej Reklama

Jest również coś, na co fani serialu czekali - statek piracki Going Merry (75639). Kultowy statek zawiera kilka pomieszczeń: kabinę załogi, kuchnię, magazyn i warsztat z całą masą akcesoriów. Do zestawu dołączono pięć minifigurek: Luffy'ego, Zoro, Nami, Usopa i Sanjiego. Klockowy statek składa się z 1376 elementów i kosztuje 579,99 złotych.

LEGO One Piece - statek Going Merry Zobacz więcej Reklama

Zapowiedzi LEGO na czerwiec 2025: Ekspres do Hogwartu, popiersie Iron Mana i myśliwiec Jedi

Wisienką na torcie jest największy zestaw, czyli pływająca restauracja Baratie (75640). To również najtrudniejszy model do ułożenia z wieloma pomieszczeniami w środku. Zawiera bowiem kuchnię i jadalnię, kwaterę Zeffa oraz skarbiec. Do zestawu dołożono aż dziesięć minifigurek: Luffy'ego, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Zeffa, Garpa, Helmeppo, Koby'ego i Mihawka. Jest również pięć plakatów z poszukiwanymi. Całość składa się z 3402 elementów i wyceniono ją na 1299,99 złotych.